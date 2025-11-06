«Хьюстон» выиграл у «Мемфиса», Томпсон оформил дабл-дабл

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:124. Атакующий защитник «Рокетс» Амен Томпсон оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов.

В другой встрече «Нью-Орлеан» на выезде выиграл у «Далласа» -101:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Хьюстон» — 109:124 (22:34, 29:26, 29:34, 29:30)

М: Спенсер (19), Морант (17), Альдама (16).

Х: Томпсон (28 + 10 подборов), Шенгюн (20 + 16 подборов), Смит (16), Исон (16).

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 99:101 (19:29, 30:23, 28:26, 22:23)

Д: Флэгг (20), Вашингтон (15 + 11 подборов), Гэффорд (15), Кристи (12).

Н: Бей (22), Фирс (13), Альварадо (13), Джонс (12).