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НБА

Сегодня, 04:42

«Мемфис» победил «Индиану» и прервал серию из пяти поражений, у Моранта трипл-дабл

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Мемфис» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 28 очков. Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант сделал трипл-дабл — у него 27 очков, 10 подборов и 15 передач.

«Мемфис» прервал свою серию из пяти поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Индиана» — 112:100 (23:32, 27:30, 30:17, 32:21)

М: Джексон (28), Морант (27 + 10 подборов + 15 передач), Кларк (13)

И: Матурин (27), Несмит (16), Тернер (15)

БК Индиана Пэйсерс
БК Мемфис Гриззлиз
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