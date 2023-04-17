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«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в первом матче первого раунда плей-офф НБА, Джеймс и Дэвис сделали по дабл-даблу

Иван Торопцев
Корреспондент
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» обыграли «Мемфис» на выезде в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 128:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 31 очко. Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис получил повреждение руки в конце второй четверти и покинул площадку, но смог вернуться в игру в третьей четверти.

Дэвис сделал дабл-дабл — на его счету 22 очка и 12 подборов. Еще один лидер «Лейкерс», Леброн Джеймс также отличился дабл-даблом — он набрал 21 очко и сделал 11 подборов.

Второй матч серии «Мемфис» — «Лейкерс» состоится 20 апреля, начало — в 2.30 (мск).

Баскетбол

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Мемфис» — «Лейкерс» — 112:128 (27:32, 38:27, 25:37, 22:32)

М: Джексон (31), Бэйн (22), Морант (18)

Л: Хачимура (29), Ривз (23), Дэвис (22 + 12 подборов), Джеймс (21 + 11 подборов)

16 апреля. Мемфис. «FedExForum».

Счет в серии — 0-1

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
0
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