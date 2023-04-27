«Мемфис» сократил отставание в противостоянии с «Лейкерс»

«Мемфис» обыграл «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 116:99. Счет в серии стал 3-2 в пользу Лос-Анджелеса.

Атакующий защитник «Гриззлис» Десмонд Бэйн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов.

Шестой матч в серии пройдет 28 апреля на паркете «Лейкерс». Начало — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Мемфис» — «Лейкерс» — 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23)

М: Бэйн (33 + 10 подборов), Морант (31 + 10 подборов), Джарен Джексон (18 + 10 подборов).

Л: Дэвис (31 + 19 подборов), Ривз (17), Джеймс (15 + 10 подборов), Расселл (11 + 10 передач).

Счет в серии: 2-3.