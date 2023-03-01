«Мемфис» переиграл «Лейкерс». Морант оформил трипл-дабл

«Мемфис» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:109. «Гриззлис» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Торонто» переиграл «Чикаго» (104:98), «Атланта» дома проиграла «Вашингтону» (116:119), «Милуоки» выиграл у «Бруклина» (118:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» — 104:98 (24:23, 20:23, 26:26, 34:26)

Т: Сиакам (20), Трент (19), Ануноби (17), Пелтль (14).

Ч: Вучевич (23), Лавин (17), Дерозан (13).

«Атланта» — «Вашингтон» — 116:119 (27:27, 29:25, 34:33, 26:34)

А: Янг (31), Богданович (16), Мюррэй (15), Хантер (14), Капела (13 + 15 подборов).

В: Бил (37), Кузма (28), Гэффорд (13 + 12 подборов).

«Бруклин» — «Милуоки» — 104:118 (34:22, 28:30, 23:39, 19:27)

Б: Бриджес (31), Динуидди (26), К. Джонсон (19).

М: Я. Адетокунбо (33 + 15 подборов), Миддлтон (18), Холидэй (14).

«Мемфис» — «Лейкерс» — 121:109 (26:22, 20:27, 47:35, 28:25)

М: Морант (39 + 10 подборов + 10 передач), Тиллман (18 + 11 подборов), Бэйн (16), Джексон (16).

Л: Дэвис (28 + 19 подборов), Уокер (21), Ривз (17).