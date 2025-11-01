Видео
1 ноября, 06:54

«Лейкерс» переиграли «Мемфис», Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» выиграли у «Мемфиса» в матче Кубка НБА — 117:112.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 44 очка и 12 подборов.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Лейкерс» с результато 4-2 идут на 5-й строчк в Западной конференции. «Мемфис» занимает 10-е место — 3-3.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Западная конференция

Группа В

«Мемфис» — «Лейкерс» — 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)

М: Лэндейл (16), Уэллс (16), Джарен Джексон (15), Кауард (13 + 10 подборов).

Л: Дончич (44 + 12 подборов), Ривз (21), Ларэвиа (13).

