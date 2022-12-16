«Мемфис» переиграл «Милуоки». Джа Морэнт оформил трипл-дабл

«Мемфис» на своем паркете переиграл «Милоуки» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:101. Разыгрывающий защитник Джа Морэнт оформил трипл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

В другой встрече «Хьюстон» на своем паркете потерпел поражение от «Майами» — 108:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Милуоки» — 142:101 (33:18, 37:23, 47:30, 25:30)

Мем: Морэнт (25 + 10 подборов + 10 передач), Брукс (18), Джонс (16), Родди (15).

Мил: Я. Адетокунбо (19), Портис (19), Боучэмп (12), Нвора (10), Грин (10).

«Хьюстон» — «Майами» — 108:111 (29:29, 23:37, 33:20, 23:25)

Х: Грин (22), Портер (21), Смит (15 + 11 подборов), Шенгюн (12), Гордон (12).

М: Хирро (41), Батлер (20 + 10 подборов), Калеб Мартин (13), Струс (12).