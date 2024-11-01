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Сегодня, 05:50

«Мемфис» переиграл «Милуоки», «Бакс» потерпели четвертое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейк Ларавия против Янниса Адетокунбо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Мемфис» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:99. «Бакс» потерпели четвертое поражения подряд.

Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил трипл-дабл — 26 очков, 10 подборов и 14 передач. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами.

«Мемфис» с результатом 3-3 идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Милуоки» — последний в Восточной конференции (1-4).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Милуоки» — 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)

Мем: Морант (26 + 10 подборов + 14 передач), Альдама (19), Уэллс (16), Пиппен (16).

Мил: Я. Адетокунбо (37 + 11 подборов), Б. Лопес (12), Портис (11).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо

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