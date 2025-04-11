«Миннесота» победила «Мемфис», Эдвардс набрал 44 очка

«Миннесота» выиграла у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (141:125).

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Миннесота» с результатом 47-33 идет на 6-м месте в Западной конференции. «Мемфис» располагается на 7-й строчке — 47-33.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Миннесота» — 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)

Мем: Морант (36), Бэйн (28), Джарен Джексон (23), Пиппен (16).

Мин: Эдвардс (44), Рэндл (31 + 10 подборов), Рид (14), Гобер (13).