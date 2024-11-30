«Мемфис» переиграл «Нью-Орлеана»

«Мемфис» на своем паркете выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. «Гриззлис» одержали пятую победу подряд.

Атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Мемфис» с результатом 13-7 занимает 4-е место в Западной конференции. «Пеликанс» идут последними — 4-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 120:109 (32:28, 35:28, 25:26, 28:27)

М: Морант (27), Джарен Джексон (23), Альдама (20), Уэллс (13).

Н: Макколлум (30), Мюррэй (21), Мерфи (21), Мисси (16 + 14 подборов).