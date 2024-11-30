Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:18

«Мемфис» переиграл «Нью-Орлеана»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Мемфис» на своем паркете выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. «Гриззлис» одержали пятую победу подряд.

Атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Мемфис» с результатом 13-7 занимает 4-е место в Западной конференции. «Пеликанс» идут последними — 4-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 120:109 (32:28, 35:28, 25:26, 28:27)

М: Морант (27), Джарен Джексон (23), Альдама (20), Уэллс (13).

Н: Макколлум (30), Мюррэй (21), Мерфи (21), Мисси (16 + 14 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Читайте также
МИД Тайваня заявил об извлечении ценных уроков из украинского конфликта
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
В МИДе заявили о росте конфронтации с РФ в случае введения Западом войск на Украину
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Сегодня
Вчера
Неделя