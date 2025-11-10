«Бостон» переиграл «Орландо», «Мемфис» проиграл «Оклахоме»

«Бостон» победил «Орландо» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:107.

«Селтикс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции (5 побед, 6 поражений), «Мэджик» идет на 11-м месте (4-6).

В другом матче игрового дня «Оклахома» в гостях выиграла у «Мемфиса» — 114:100. Защитник гостей Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков.

«Оклахома» лидирует в Западной конференции (10-1), «Мемфис» занимает 10-е место (4-7).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бостон» — 107:111 (33:30, 21:24, 26:24, 27:33)

О: Банчеро (28 очков), Вагнер (20), Саггс (20)

Б: Браун (27), Саймонс (25), Уайт (21)

«Мемфис» — «Оклахома» — 100:114 (33:25, 29:26, 18:34, 20:29)

М: Джексон (17), Ковард (13), Альдама (12)

О: Гилджес-Александер (35), Хольмгрен (21), Митчелл (21)