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Сегодня, 07:55

«Оклахома» третий раз переиграла «Мемфис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Шэй Гилджес-Александер с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Оклахома» обыграла «Мемфис» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 114:108. Счет в серии стал 3-0.

Центровой «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи — 31 очко.

Четвертый матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Мемфис» — «Оклахома» — 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)

М: Пиппен (28), Джарен Джексон (22), Морант (15), Альдама (14).

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (26), Холмгрен (24).

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