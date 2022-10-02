«Мемфис» продлил контракт с центровым Адамсом

«Мемфис» договорился о продлении контракта с центровым Стивеном Адамсом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента баскетболиста Даррена Мацубару.

29-летний новозеландец продлил соглашение на 2 года, по новым условиям он заработает 25,2 миллиона долларов за этот период.

Адамс выступает за «Мемфис» с 2021 года. В сезоне-2021/22 он набирал в среднем 6,9 очка, 10,0 подбора и 3,4 передачи за матч.

Теперь контракт центрового с «Гриззлис» рассчитан на 3 года, за этот срок он заработает 43,1 миллиона долларов.