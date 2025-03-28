«Мемфис» уволил главного тренера Дженкинса

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс отправлен в отставку, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Это было трудное решение, учитывая последовательное и ощутимое развитие наших игроков и общий успех под руководством Тэйлора. Я желаю ему всего самого наилучшего в будущем», — цитирует издание генерального менеджера «Гриззлиз» Зака Клеймана.

Дженкинс возглавлял «Мемфис» с сезона-2019/20. За это время клуб трижды выходил в плей-офф НБА.

«Мемфис» одержал 44 победы в 73 матчах и занимает четвертое место в таблице Западной конференции в этом сезоне.