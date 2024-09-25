«Мемфис» выведет из обращения игровой номер Тони Аллена

Сегодня, 01:35
«Мемфис» выведет из обращения 9-й номер, под которым за команду выступал атакующий защитник Тони Аллен.
Церемония чествования игрока пройдет 15 марта 2025 года во время домашнего матча «Гриззлис» против «Майами».
Аллен станет третьим баскетболистом в истории «Мемфиса», чей номер будет выведен из обращения. До него «Гриззлис» выводили из обращения номера Зака Рэндолфа и Марка Газоля.
Аллен выступал за «Мемфис» с 2010 по 2017 год, его лучшим достижением с командой стал выход в финал Западной конференции в 2013 году.