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Сегодня, 01:35

«Мемфис» выведет из обращения игровой номер Тони Аллена

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Мемфис» выведет из обращения 9-й номер, под которым за команду выступал атакующий защитник Тони Аллен.

Церемония чествования игрока пройдет 15 марта 2025 года во время домашнего матча «Гриззлис» против «Майами».

Аллен станет третьим баскетболистом в истории «Мемфиса», чей номер будет выведен из обращения. До него «Гриззлис» выводили из обращения номера Зака Рэндолфа и Марка Газоля.

Аллен выступал за «Мемфис» с 2010 по 2017 год, его лучшим достижением с командой стал выход в финал Западной конференции в 2013 году.

БК Мемфис Гриззлиз

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