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Сегодня, 06:33

«Мемфис» разгромил «Юту» и одержал шестую победу подряд

Алина Савинова
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«Мемфис» одержал победу над «Ютой» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:103.

Самым результативным игроком встречи стал форварл «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 28 очков. На его счету три подбора и две передачи.

«Мемфис» выиграл шестой матч подряд. Команда с 30 победами при 15 поражениях занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Юты» (10 побед, 32 поражения) последняя строчка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Юта» — 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29)

М: Джексон (28), Иди (19), Бэйн (17)

Ю: Секстон (20), Михайлюк (16), Маркканен (11)

«Даллас» — «Бостон» — 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26)

«Бруклин» — «Майами» — 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24)

«Орландо» — «Детройт» — 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32)

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 123:92 (31:23, 32:22, 30:23, 30:24)

«Атланта» — «Торонто» — 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31)

«Кливленд» — «Хьюстон» — 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34)

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20)

«Чикаго» — «Филадельфия» — 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29)

Баскетбол
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