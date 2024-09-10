Месси назвал Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом в истории.

«Мне кажется, когда дело касается спорта, то Майкл Джордан — величайший. Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был», — цитирует Месси SPORF.

61-летний Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также 6-кратным чемпионом НБА. В течение своей профессиональной карьеры в баскетболе он играл за «Чикаго» и «Вашингтон». При этом Джордан дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В 2009 году американец был включен в Зал славы баскетбола, а в 2015-м — в Зал славы ФИБА.