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Сегодня, 18:11

Месси назвал Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом в истории.

«Мне кажется, когда дело касается спорта, то Майкл Джордан — величайший. Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был», — цитирует Месси SPORF.

61-летний Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также 6-кратным чемпионом НБА. В течение своей профессиональной карьеры в баскетболе он играл за «Чикаго» и «Вашингтон». При этом Джордан дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В 2009 году американец был включен в Зал славы баскетбола, а в 2015-м — в Зал славы ФИБА.

Лионель Месси
Баскетбол
Майкл Джордан

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