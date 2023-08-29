Михайловский назвал своего любимого игрока в НБА

Защитник ЦСКА Никита Михайловский в интервью «СЭ» рассказал, что завязал с видеоиграми, а также назвал свои предпочтения в Национальной баскетбольной ассоциации.

— Продолжаешь внимательно следить на НБА?

— Изучаю статистику всех игр. Если какой-то матч был особенным, то обязательно посмотрю хайлайты.

— Твой любимый игрок по-прежнему Де'Арон Фокс?

— Да, болею за «Сакраменто» и пристальнее всего слежу за Фоксом. Топовый разыгрывающий, играет зрелищно. У него можно многому научиться.

— В 2019 году ты рассказывал, что смотришь стримы видеоигр. Изменились предпочтения?

— С видеоиграми я завязал. Сам не играю и не смотрю обзоры. Переключился на образовательный, познавательный контент. Иногда могу позволить себе что-то развлекательное.?