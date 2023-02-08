Миллиардер Ишбия стал новым владельцем «Финикса»

«Финикс» на официальном сайте объявил о том, что американский бизнесмен Мэтью Ишбия стал новым владельцем клуба.

Бизнесмен возглавил правление «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА), а его брат, Джастин Ишбия, стал вторым по величине акционером и заместителем управляющего.

Ишбия — основатель и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

В ноябре 2021 года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи НБА провела собственное расследование.