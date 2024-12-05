«Милуоки» на своем паркете проиграл «Атланте», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

«Хокс» одержали пятую победу подряд и с результатом 12-11 занимают 6-е место в Восточной конференции. «Милуоки» идет на 5-й строчке — 11-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Атланта» — 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)

М: Я. Адетокунбо (31 + 12 подборов), Лиллард (25), Трент (11).

А: Джонсон (23 + 13 подборов), Хантер (20), Янг (17), Богданович (15).