«Милуоки» одержал победу над «Бостоном». Холидэй набрал 40 очков

Сегодня, 06:28
«Милуоки» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:125 ОТ. «Баск» прервали четырехматчевую победную серию «Селтикс».
В другой встрече «Торонто» на своем паркете обыграл «Орландо» — 123:113.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Орландо» — 123:113 (35:27, 30:43, 29:19, 29:24)
Т: Пелтль (30), Сиакам (26), Барнс (17).
О: Картер (26), Саггс (24), Фульц (19).
«Милуоки» — «Бостон» — 131:125 OT (27:35, 37:28, 26:32, 26:21, 15:9)
М: Холидэй (40), Я. Адетокунбо (36 + 13 подборов), Миддлтон (16 + 11 подборов).
Б: Уайт (27 + 12 передач), Брогдон (26), Мускала (18), Хаузер (15), Гриффин (15).