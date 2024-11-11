«Милуоки» дома проиграл «Бостону», Адетокунбо оформил дабл-дабл с 43 очками

Сегодня, 02:25
«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:113.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, так как оформил дабл-дабл с 43 очками и 13 подборами.
«Бостон» с результатом 9-2 идет вторым в Восточной конференции. «Милуоки» занимает 13-е место — 2-8.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бостон» — 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)
М: Я. Адетокунбо (43 + 13 подборов), Портис (15), Лиллард (14).
Б: Тейтум (31 + 12 подборов), Притчард (18), Холидэй (15), Уайт (15).