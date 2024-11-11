«Милуоки» дома проиграл «Бостону», Адетокунбо оформил дабл-дабл с 43 очками

«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:113.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, так как оформил дабл-дабл с 43 очками и 13 подборами.

«Бостон» с результатом 9-2 идет вторым в Восточной конференции. «Милуоки» занимает 13-е место — 2-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)

М: Я. Адетокунбо (43 + 13 подборов), Портис (15), Лиллард (14).

Б: Тейтум (31 + 12 подборов), Притчард (18), Холидэй (15), Уайт (15).