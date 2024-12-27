«Милуоки» дома проиграл «Бруклину»

«Бруклин» на выезде обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

В других матчах «Мемфис» переиграл «Торонто» (155:126) благодаря дабл-даблам Джексона и Иди, «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Хьюстона» (111:128).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Торонто» — 155:126 (43:35, 35:35, 43:30, 34:26)

М: Джарен Джексон (21 + 11 подборов), Иди (21 + 16 подборов), Бэйн (19), Уэллс (17).

Т: Барретт (27 + 10 передач), Барнс (26), Буше (15), Дик (14), Олиник (14).

«Милуоки» — «Бруклин» — 105:111 (25:27, 34:24, 23:25, 23:35)

М: Миддлтон (21), Б. Лопес (20), Портис (18).

Б: К. Джонсон (29), Клауни (20), Милтон (20).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26)

Н: Мерфи (21), Мюррэй (17), Бостон (17).

Х: Грин (30), Уитмор (27), Ванвлит (25).