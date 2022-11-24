«Милуоки» проиграл «Чикаго». Адетокунбо оформил дабл-дабл

24 ноября, 06:54
«Милуоки» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:118.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Денвер» — 126:131 OT (21:38, 42:31, 34:15, 23:36, 6:11)
О: Гилджес-Александер (31 + 11 передач), Джо (21), Дорт (18).
Д: Йокич (39 + 10 подборов), Гордон (31), Браун (17 + 13 подборов + 10 передач).
«Милуоки» — «Чикаго» — 113:118 (33:32, 29:29, 21:29, 30:28)
М: Я. Адетокунбо (36 + 11 подборов), Б. Лопес (20), Холидэй (14 + 11 передач).
Ч: Дерозан (36), Лавин (18), Вучевич (18), Уайт (14).
«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 110:129 (19:29, 28:37, 38:38, 25:25)
С: Васселл (26), Макдермотт (21), Сохан (12), .
Н: Уильямсон (32 + 11 подборов), Валанчюнас (22 + 10 подборов), Грэм (21).