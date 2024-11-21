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Сегодня, 06:27

«Милуоки» победил «Чикаго», Адетокунбо набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Милуоки» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:106.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Милуоки» с результатом 6-9 занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 11-й строчке — 6-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)

М: Я. Адетокунбо (41), Б. Лопес (21), Лиллард (20 + 10 передач), Грин (18).

Ч: Лавин (27), Крэйг (15), Уайт (14), Вучевич (14).

21 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum»

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
Яннис Адетокунбо

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