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«Милуоки» проиграл «Чикаго», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо против Николы Вучевича.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:133. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами, став самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Хьюстон» победил «Мемфис» (128:108). Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)

М: Я. Адетокунбо (38 + 11 подборов), Лиллард (28), Принс (11).

Ч: Уайт (35), Лавин (25), Вучевич (22 + 10 подборов), Гидди (17), Уильямс (13), Смит (11).

«Хьюстон» — «Мемфис» — 128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)

Х: Грин (22), Брукс (18), Ванвлит (16), Шенгюн (16 + 15 подборов), Смит (14 + 16 подборов), Исон (13).

М: Морант (24), Бэйн (17), Иди (13), Пиппен (13).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Яннис Адетокунбо

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