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Сегодня, 07:22

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120 ОТ.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 59 очков и 14 подборов.

«Детройт» с результатом 5-8 занимает 10-е место в Восточной конференции. «Милуоки» идет на 12-й строчке — 4-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Детройт» — 127:120 ОТ (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9)

М: Я. Адетокунбо (59 + 14 подборов), Б. Лопес (29), Принс (15 + 10 подборов).

Д: Каннингем (35 + 11 передач), Бизли (26 + 10 подборов), Холланд (11), Сассер (11).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Милуоки Бакс

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