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Сегодня, 07:57

38 очков Хардена помогли «Филадельфии» прервать 16-матчевую победную серию «Милуоки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Филадельфии» со счетом 130:133 в матче регулярного чемпионата НБА.

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отметился 38 очками, 10 передачами и 9 подборами. У хозяев дабл-даблы набрали лидеры команды: греческий форвард Яннис Адетокунбо с 34 очками и 13 подборами, а также американский защитник Джру Холидэй с 26 очками и 13 передачами.

«Филадельфия» прервала 16-матчевую победную серию «Милуоки».

В других матчах «Кливленд» обыграл «Детройт» со счетом 114:90, «Атланта» не смогла обыграть «Майами» (109:117), в «Хьюстон» победил «Сан-Антонио» (122:110).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Филадельфия» — 130:133 (29:29, 30:24, 40:32, 31:48)

«Кливленд» — «Детройт» — 114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23)

«Майами» — «Атланта» — 117:109 (29:26, 37:23, 21:26, 30:34)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 110:122 (32:29, 36:41, 22:25, 20:27)

5 марта.

БК Атланта Хокс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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