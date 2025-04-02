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2 апреля, 05:11

«Милуоки» переиграл «Финикс», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:123. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 передач.

В других встречах «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» (105:91), «Атланта» потерпела поражение от «Портленда» (113:127).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 105:91 (35:26, 24:16, 21:28, 25:21)

Н: Ануноби (27), Шэмет (20), Бриджес (14), Робинсон (14 + 14 подборов).

Ф: Граймс (26), Каунсил (15), Уокер (11).

«Атланта» — «Портленд» — 113:127 (27:26, 27:31, 30:40, 29:30)

А: Янг (29 + 15 передач), Дэниэлс (22 + 10 подборов), Крейчи (13), Оконгву (12).

П: Шарп (33 + 10 подборов), Авдия (32 + 15 подборов + 10 передач), Камара (18).

«Милуоки» — «Финикс» — 133:123 (31:19, 29:38, 35:26, 38:40)

М: Я. Адетокунбо (37 + 11 передач), Роллинз (23), Б. Лопес (22).

Ф: Букер (39 + 11 передач), Аллен (23), Гиллеспи (18), Джонс (16).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
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