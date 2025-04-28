«Индиана» одержала третью победу над «Милуоки» в серии плей-офф НБА

«Индиана» на выезде обыграла «Милуоки» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 129:103.

У «Пэйсерс» самым результативным игроков стал центровой Майлз Тернер — 23 очка, у разыгрывающего Тайриза Халибертона — 17 очков и 15 передач. В составе «Бакс» 28 очков и 15 подборов на счету форварда Янниса Адетокунбо.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Индианы». Пятая игра пройдет в ночь на 30 апреля в Индианаполисе. Начало в 01.00 мск.

НБА. Плей-офф

1/8 финала

«Милуоки» — «Индиана» — 103:129 (24:30, 28:33, 32:36, 19:30)

28 апреля. Милуоки. «Fiserv Forum».

Счет в серии: 1-3