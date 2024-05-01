«Милуоки» победил «Индиану». Миддлтон оформил дабл-дабл

Сегодня, 07:10
«Милуоки» переиграл «Индиану» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 115:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пэйсерс».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов.
Шестой матч в серии состоится на паркете «Пэйсерс» 3 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Милуоки» — «Индиана» — 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)
М: Миддлтон (29 + 12 подборов), Портис (29 + 10 подборов), Бизли (18).
И: Халибертон (16), Тернер (13), Нембард (12), Сиакам (12), Топпин (12).
Счет в серии: 2-3.