«Индиана» сравняла счет в серии с «Милуоки»

«Милуоки» на своем паркете проиграл «Индиане» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 108:125. Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл: 37 очков и 11 подборов.

Третья игра состоится 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Милуоки» — «Индиана» — 108:125 (26:30, 29:30, 28:32, 25:33)

М: Лиллард (34), Б. Лопес (22), Миддлтон (15), Портис (14 + 11 подборов).

И: Сиакам (37 + 11 подборов), Тернер (22), Нембард (20), Халибертон (12 + 12 передач).

Счет в серии: 1-1.