«Хьюстон» переиграл «Атланту». Янг набрал 44 очка

«Милуоки» выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.

В других встречах «Портленд» в овертайме обыграл «Нью-Йорк» (132:129 ОТ), «Майами» переиграл «Вашингтон» (110:107), «Хьюстон» одержал победу над «Атлантой» (128:122), «Оклахома» в овертайме вырвала победу у «Чикаго» (123:119 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 129:132 OT (31:25, 30:37, 25:30, 30:24, 13:16)

Н: Брансон (32), Рэндл (23), Барретт (19 + 10 подборов).

П: Грант (44), Саймонс (38), Нуркич (20).

«Бостон» — «Сакраменто» — 122:104 (36:22, 28:40, 30:22, 28:20)

Б: Тейтум (30), Браун (25), Уайт (16), Хорфорд (13).

С: Фокс (20), Сабонис (18 + 10 подборов), Митчелл (13).

«Майами» — «Вашингтон» — 110:107 (28:38, 28:21, 29:26, 25:22)

М: Адебайо (38 + 12 подборов), Калеб Мартин (20), Лаури (13).

В: Бил (28), Кузма (28), Порзингис (18).

«Оклахома-Сити» — «Чикаго» — 123:119 OT (32:30, 27:29, 28:21, 23:30, 13:9)

О: Гилджес-Александер (30), Бэйзли (17), Покушевски (15).

Ч: Дерозан (30), Лавин (27), Вучевич (13 + 13 подборов).

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 132:111 (44:25, 24:23, 38:29, 26:34)

М: Брукс (25), Морэнт (23 + 11 передач), Джарен Джексон (20), Адамс (15 + 11 подборов).

Н: Мерфи (21), Уильямсон (14), Джонс (13).

«Милуоки» — «Кливленд» — 117:102 (25:30, 27:33, 35:10, 30:29)

М: Я. Адетокунбо (38), Картер (18), Портис (14).

К: Митчелл (29), Гарлэнд (20), Окоро (13).

«Индиана» — «Бруклин» — 128:117 (23:35, 34:30, 31:29, 40:23)

И: Хилд (26), Тернер (23), Халибертон (21 + 15 передач), Матурин (20).

Б: Дюрант (36), Симмонс (20), Ирвинг (20), Карри (14).

«Хьюстон» — «Атланта» — 128:122 (38:33, 31:39, 25:32, 34:18)

Х: Грин (30), Смит (21), Мартин (21 + 15 подборов), Мэтьюз (20).

А: Янг (44), Мюррэй (39), Гриффин (11).