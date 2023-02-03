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НБА

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«Милуоки» одержал победу над «Клипперс». Адетокунбо оформил дабл-дабл с 54 очками

Мария Гусева
3 февраля. «Милуоки» — «Клипперс» — 106:105. Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на своем паркете обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:105. «Бакс» продлили победную серию до шести встреч.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 54 очками и 18 подборами, став самым результативным игроком встречи.

«Бакс» с результатом 35-17 идут на второй строчке в Восточной конференции. «Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции — 29-26.
НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «ЛА Клипперс» — 106:105 (15:24, 34:32, 29:31, 28:18)

М: Я. Адетокунбо (54 + 18 подборов), Миддлтон (16), Холидэй (12).

К: Пауэлл (26), Леонард (17 + 11 подборов), Джордж (16), Моррис (16).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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