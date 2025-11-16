«Лейкерс» обыграли «Милуоки», Дончич набрал 41 очко

Сегодня, 07:09
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:95.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лука Дончич. Он набрал 41 очко.
«Лейкерс» занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Милуоки» идет седьмым на «Востоке».
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «ЛА Лейкерс» — 95:119 (18:30, 16:33, 38:29, 23:27)
16 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Миннесота» — «Денвер» — 112:123 (31:29, 29:26, 26:32, 26:36)
16 ноября. Миннеаполис. «Target Center».