«Милуоки» обыграл «Майами», у Адетокунбо трипл-дабл

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Майами» со счетом 123:115.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков, а также сделавший 15 подборов и 11 передач.

После этого матча «Милуоки» с 36 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Майами» с 29 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Майами» — 123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23)

«Оклахома» — «Хьюстон» — 153:121 (38:19, 41:34, 44:28, 30:40)

«Чикаго» — «Портленд» — 129:121 (34:27, 25:43, 33:17, 37:34)

5 февраля