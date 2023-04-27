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Сегодня, 07:42

«Майами» переиграл «Милуоки» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Милуоки» — «Майами» — 126:128 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Майами» в овертайме выиграл у «Милуоки» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 128:126 ОТ. «Хит» вышли во второй раунд.

Форвард «Майами» Джимми Батлер за 0,5 секунды до финальной сирены перевел встречу в овертайм. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка.

Во втором раунде «Хит» встретятся с «Нью-Йорком», который обыграл «Кливленд».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Милуоки» — «Майами» — 126:128 ОТ (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10)

Мил: Я. Адетокунбо (38 + 20 подборов), Миддлтон (33), Б. Лопес (18 + 10 подборов).

Май: Батлер (42), Винсент (22), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач).

Счет в серии: 1-4.

БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
2
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