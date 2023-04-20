«Милуоки» сравнял счет в матче с «Майами»

«Милуоки» переиграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 138:122. Счет в серии стал равный — 1-1.

Центровой «Бакс» Брук Лопес и форвард Джимми Батлер набрали по 25 очков.

Третья игра встречи состоится 23 апреля на паркете «Хит». Начало — 2.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Милуоки» — «Майами» — 138:122 (35:28, 46:27, 37:30, 20:37)

Мил: Б. Лопес (25), Холидэй (24 + 11 передач), Коннотон (22), Инглс (17).

Май: Батлер (25), Адебайо (18), Винсент (16), Оладипо (15), Калеб Мартин (15).

Счет в серии: 1-1.