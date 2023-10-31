«Милуоки» победил «Майами», у Яниса Адетокунбо 33 очка

«Милуоки» дома обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, который набрал 35 очков. У «Бакс» больше всего очков набрал Яннис Адетокунбо (33).

В других матчах регулярного чемпионата НБА «Мемфис» дома проиграл «Далласу» со счетом 110:125, а «Оклахома» обыграл «Детройт» (124:112).

НБА. Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Даллас» — 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)

«Милуоки» — «Майами» — 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)

«Оклахома» — «Детройт» — 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)