«Милуоки» разгромил «Майами», Лиллард оформил трипл-дабл

Сегодня, 07:03
«Милуоки» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:96. «Бакс» одержали пятую победу подряд. Разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард оформил трипл-дабл — 29 очков, 10 подборов и 11 передач.
В другом матче «Оклахома» потерпела поражение от «Далласа» — 115:121.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Майами» — 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)
Мил: Лиллард (29 + 10 подборов + 11 передач), Я. Адетокунбо (25 + 13 подборов), Трент (21), Портис (16).
М: Уэйр (22 + 10 подборов), Хирро (21), Д. Робинсон (12), Адебайо (11 + 14 подборов).
«Оклахома» — «Даллас» — 115:121 (34:33, 28:27, 21:31, 32:30)
О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (31), Джейлин Уильямс (14).
Д: Динуидди (28), Ирвинг (24), Вашингтон (22 + 19 подборов), Проспер (14).