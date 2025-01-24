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Сегодня, 07:03

«Милуоки» разгромил «Майами», Лиллард оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Дэмиан Лиллард бросает мяч в кольцо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:96. «Бакс» одержали пятую победу подряд. Разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард оформил трипл-дабл — 29 очков, 10 подборов и 11 передач.

В другом матче «Оклахома» потерпела поражение от «Далласа» — 115:121.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Майами» — 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)

Мил: Лиллард (29 + 10 подборов + 11 передач), Я. Адетокунбо (25 + 13 подборов), Трент (21), Портис (16).

М: Уэйр (22 + 10 подборов), Хирро (21), Д. Робинсон (12), Адебайо (11 + 14 подборов).

«Оклахома» — «Даллас» — 115:121 (34:33, 28:27, 21:31, 32:30)

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (31), Джейлин Уильямс (14).

Д: Динуидди (28), Ирвинг (24), Вашингтон (22 + 19 подборов), Проспер (14).

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