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Сегодня, 06:27

50 очков и дабл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Орлеан»

Иван Торопцев
Корреспондент
Яннис Адетокунбо (справа).
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» разгромил «Нью-Орлеан» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 135:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также грек оформил дабл-дабл, у него 13 подборов.

«Милуоки» одержал четвертую победу подряд, «Нью-Орлеан» потерпел восьмое поражение кряду.

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НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 135:110 (37:19, 25:25, 44:44, 29:22)

М: Адетокунбо (50 + 13 подборов), Холидей (17), Лопес (15)

Н: Альварадо (18), Валанчюнас, Мерфи (оба — 16)

30 января. Милуоки. Fiserv Forum.

БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Яннис Адетокунбо
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