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11 апреля, 05:48

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Нью-Орлеаном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов.

В другой встрече «Бруклин» на своем паркете проиграл «Атланте» — 109:133. Форвард «Хокс» Заккари Рисаше набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)

М: Я. Адетокунбо (28 + 11 подборов), Кузма (17), Портер (20), Трент (17).

Н: Брукс (20), Кэйн (20), Ривс (16), Робинсон-Эрл (15 + 10 подборов), Маткович (15 + 10 подборов).

«Бруклин» — «Атланта» — 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)

Б: Уилсон (20), Эвбуомван (18), Этьенн (16).

А: Рисаше (38), Янг (24 + 12 передач), Оконгву (14 + 15 подборов), Мэнн (14).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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