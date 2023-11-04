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Сегодня, 05:36

«Нью-Йорк» проиграл «Милуоки». Брансон набрал 45 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:105. «Никс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал оазыгрывающий защитник гостей Джейлен Брансон, набравший 45 очков.

«Милуоки» с результатом 3-2 идет на 7-м месте в Восточной конференциию «Нью-Йорк» располагается на 8-й строчке — 2-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29)

М: Лиллард (30), Я. Адетокунбо (22), Краудер (14), Боучэмп (13), Б. Лопес (13).

Н: Брансон (45), Граймс (17), Рэндл (16 + 13 подборов), Куикли (14).

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
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