«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку», Адетокунбо набрал 30 очков

«Милуоки» на своем паркете потерпел поражение от «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:116. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 30 очков.

В других встречах «Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан» (111:95), «Миннесота» выиграла у «Финикс» (124:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 95:111 (28:21, 25:29, 29:33, 13:28)

Н: Б. Браун (18), Мисси (12 + 10 подборов), Робинсон-Эрл (11), Брукс (11).

Г: Карри (23 + 6 передач), Батлер (18 + 11 подборов), Куминга (16), Пост (15).

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 107:116 (19:25, 30:35, 24:21, 34:35)

М: Я. Адетокунбо (30), Роллинз (20), Кузма (20), Трент (14).

Н: Ануноби (31), Бриджес (26), Таунс (14 + 10 подборов), Харт (13 + 14 подборов).

«Миннесота» — «Финикс» — 124:109 (27:21, 30:24, 35:30, 32:34)

М: Рэндл (25), Эдвардс (20), Гобер (17 + 13 подборов), Макдэниэлс (16).

Ф: Дюрант (23), Гиллеспи (22 + 10 передач), О'Нил (21).