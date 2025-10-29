«Милуоки» переиграл «Нью-Йорк», Адетокунбо набрал 37 очков

29 октября, 05:55
«Милуоки» выиграл у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В другой встрече «Оклахома» победила «Сакраменто» — 107:101. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)
М: Я. Адетокунбо (37), Роллинз (25), Трент (11).
Н: Брансон (36), Бриджес (24 + 11 подборов), Шэмет (16).
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)
О: Гилджес-Александер (31), Уиггинс (18), Митчелл (18).
С: Лавин (23), Дерозан (19), Уэстбрук (16).