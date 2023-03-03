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Сегодня, 07:14

«Милуоки» заключил 10-дневный контракт с центровым Майерсом Леонардом

Руслан Минаев
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«Милуоки» подписал 10-дневный контракт с центровым Майерсом Леонардом, сообщает ESPN.

Для 30-летнего игрока это второй контракт на 10 дней, ранее он провел в составе «Бакс» 4 матча, набирая в среднем 2,8 очка, 2 подбора за семь минут игрового времени.

Леонард вернулся в НБА спустя почти два года. Он был отстранен из-за антисемитских высказываний во время стрима. В частности, баскетболист произнес слово «kike», уничижительно обозначающее людей еврейской национальности, а также неоднократно использовал нецензурную лексику.

БК Милуоки Бакс
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