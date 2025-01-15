Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:27

«Милуоки» переиграл «Сакраменто», Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Милуоки» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Сакраменто» — 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)

М: Я. Адетокунбо (33 + 11 подборов + 13 передач), Лиллард (24), Б. Лопес (21).

С: Дерозан (28), Фокс (20 + 11 подборов), Эллис (18), Сабонис (16 + 10 подборов).

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)

Ч: Лавин (25), Уайт (22), Вучевич (22 + 15 подборов).

Н: Мерфи (32), Уильямсон (21), Мюррэй (15).

Читайте также
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Сегодня
Вчера
Неделя