«Сакраменто» победил «Милуоки»

«Сакраменто» выиграл у «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 135:133.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Кингз» Зак Лавин, который набрал 31 очко. У греческого нападающего «Бакс» Янниса Адетокунбо 26 очков и 11 подборов.

«Сакраменто» (2 победы, 4 поражения) идет на 13-м месте в Западной конференции, «Милуоки» (4 победы, 2 поражения) занимает третье место в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Сакраменто» — 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27)

М: Адетокунбо (26 очков + 11 подборов), Кузма (22), Грин (17)

С: Лавин (31), Дерозан (29), Сабонис (24)