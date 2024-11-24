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Сегодня, 06:45

«Милуоки» победил «Шарлотт», Болл набрал 50 очков

Руслан Минаев
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«Милуоки» дома победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.

У гостей самым результативным игроком стал Ламело Болл, который набрал 50 очков. У хозяев 32 очка на счету Янниса Адетокунбо.

«Милуоки» одержал 8-ю победу в 17 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Детройт» — 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, 23:21)

24 ноября. Орландо. «Amway Center».

«Чикаго» — «Мемфис» — 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)

24 ноября. Чикаго. «United Center».

«Милуоки» — «Шарлотт» — 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)

24 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Хьюстон» — «Портленд» — 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)

24 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

НБА
БК Детройт Пистонс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс

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