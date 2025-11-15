«Милуоки» переиграл «Шарлотт», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» победил «Шарлотт» в матче Кубка НБА — 147:134 ОТ.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, пропустивший последний матч из-за травмы, оформил дабл-дабл — 25 очков и 18 передач. Также дабл-дабл оформил форвард команды Кайл Кузма — 29 очков и 10 подборов.

«Милуоки» с результатом 8-5 занимает 5-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 12-й строчке — 4-8.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа С

«Милуоки» — «Шарлотт» — 147:134 OT (34:33, 27:36, 42:29, 26:31, 18:5)

М: Кузма (29 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (25 + 18 передач), Роллинз (20), Тернер (18).

Ш: Бриджес (32), Книппел (32), Болл (16 + 10 передач), Диабате (15 + 11 подборов).